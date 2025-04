Dramat Interu Mediolan, cios tuż przed hitem z Barceloną. Wygląda to fatalnie

O dziwo, to Barcelonie wyliczano po zakończeniu rywalizacji w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów najmniejsze szanse na triumf. W sobotę "Duma Katalonii" sięgnęła po drugie już w tym sezonie trofeum, pokonując po dogrywce w finale Pucharu Króla Real Madryt 3:2. Kilkanaście godzin później do świętujących Lewandowskiego i Szczęsnego dotarły niezwykle ważne wieści ws. najbliższego rywala.

W środę podopieczni Hansiego Flicka podejmą w Barcelonie Inter Mediolan , który pogrążony jest w kryzysie. "Nerazzurri" odpadli z półfinału Pucharu Włoch, a wcześniej polegli 0:1 z Bologną. W niedzielę w Serie A musieli uznać wyższość Romy , a była to już trzecia ich porażka z rzędu. Co więcej, w żadnym z tych trzech spotkań nie strzelili ani jednego gola.

Trwa koszmar Interu Mediolan. Kolejna porażka, a do tego kontuzja gwiazdy

Jakby tego było mało, obraz dramatu Interu dopełnia fakt, że już w 15. minucie meczu boisko z powodu urazu musiał opuścić Benjamin Pavard. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie on mógł zagrać przeciwko Barcelonie, a to prawdziwy cios dla Simone Inzaghiego. Bez Francuza pole manewru szkoleniowca zrobiło się bardzo małe. W jego miejsce najprawdopodobniej wskoczy do składu Yann Bisseck. W odwodzie jest jeszcze będący bez rytmu i formy Stefan de Vrij.