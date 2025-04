Odliczanie do meczu Świątek, a tu taka wiadomość z Madrytu. Sznajder pokonana

Jutro wiceliderka rankingu zmierzy się z Dianą Sznajder. Rosjanka w imponującym stylu awansowała do 1/8 finału, eliminując pogromczynię Jeleny Ostapenko, a więc Anastasiję Sevastovą - 6:0, 6:0 w 44 minuty. 21-latka, w przeciwieństwie do Świątek, nie miała dzisiaj dnia wolnego od rozgrywania spotkań. A to dlatego, że równolegle uczestniczyła także w zmaganiach deblistek. Razem z Mirrą Andriejewą walczyły w niedzielę o miejsce w ćwierćfinale z duetem Beatriz Haddad Maia/Laura Siegemund. Rosjanki przegrały ten pojedynek, chociaż początek zupełnie na to nie wskazywał.