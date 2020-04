Lepszy od Lewandowskiego i Wernera? Jadon Sancho w tym sezonie wspiął się na wyżyny (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO WIDEO |

Jadon Sancho jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Potrafi dograć piłkę co do centymetra, a w polu karnym czuje się jak ryba w wodzie. W tym sezonie Bundesligi strzelił 9 goli i zaliczył 9 asyst. Niektóre niemieckie media zagalopowały się i uważają go nawet za lepszego od dwóch czołowych snajperów.