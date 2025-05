Szalony mecz w Rzymie. 0:6 i nagły zwrot, demolka w trzecim secie

Czasami mecze tenisowe, szczególnie te powyżej trzech setów, potrafią ciągnąć się w nieskończoność. Dokładnie trzy partie były potrzebne, aby wyłonić finalistę kwalifikacyjnego pojedynku ATP 1000 Rzym, w którym Carlos Taberner zmierzył się z Adrianem Mannarino. W ciągu trzech setów obaj zawodnicy zdobyli łącznie... zaledwie 19 gemów. Mimo że główna faza turnieju jeszcze nie wystartowała, to spotkanie to już teraz spokojnie można włożyć do szuflady "najbardziej szalonych".