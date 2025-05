Koniec sagi. Padło słynne "here we go". Gwiazdor Premier League zagra w Realu

Here we go! Decyzja o opuszczeniu Liverpoolu została potwierdzona, Trent żegna się z klubem po zdobyciu jeszcze jednego tytułu Premier League. Dokumenty są przygotowywane, aby Trent dołączył do Realu Madryt na podstawie 5-letniego kontraktu, ustne porozumienie zostało zawarte

~ przekazał słynny Fabrizio Romano.