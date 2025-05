Najpierw triumf w Madrycie, a teraz to. Sabalenka obsypana prezentami

Aryna Sabalenka w sezonie 2025 prezentuje się rewelacyjnie. Liderka światowego rankingu kobiecego tenisa do tej pory wzięła udział w ośmiu turniejach, w sześciu z nich doszła aż do finału, z czego czterokrotnie sięgała po końcowe trofeum. Ostatnie w jej ręce trafiło w miniony weekend, kiedy to Białorusinka pokonała w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie Coco Cauff 6:3, 7:6 (3). Jak przyznała w mediach społecznościowych już po triumfie nad Amerykanką - był to najlepszy wczesny prezent urodzinowy.

