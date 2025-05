Gwiazdor publicznie wsparł Igę Świątek. Teraz się tłumaczy

Po przegranym meczu na koncie Manolo Santana widać było, jak bolesna porażka była to dla polskiej sportsmenki. Kamery telewizyjne przyłapały 23-latkę, gdy ta po eliminacji z turnieju zalała się łzami. Obojętnie wobec tych obrazków nie przeszedł Casper Ruud . Norweski tenisistka postanowił okazać wsparcie koleżance po fachu. "Hej Iga, głowa do góry! Jak miliony innych kocham oglądać twoją grę. Dziś to nie był twój dzień, ale wciąż inspirujesz tak wielu i wrócisz silniejsza niż kiedykolwiek!" - napisał za pośrednictwem mediów społecznościowych.