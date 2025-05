Polskie siatkarki długo czekały na sprawiedliwość. Jest finał głośnej sprawy

Siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała doczekały się wyroku

"Niech ten wyrok będzie przestrogą dla wszystkich «anonimowych», pełnych «odwagi» internautów, którzy czują się bezkarni przed swoimi klawiaturami. Pamiętajcie, to co napiszecie, może do Was wrócić ze spotęgowaną siłą!" - przekazał w oficjalnym oświadczeniu klub.