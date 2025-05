Święto sportu i radości – podsumowanie 33. Biegu Konstytucji 3 Maja

Sportowe święto na najwyższym poziomie

Wszyscy biegacze otrzymali na mecie wyjątkowy pamiątkowy medal, którego awers zdobi stylizowana rama z flaga i z akcentem nawiązującym do Konstytucji , natomiast rewers przewiduje miejsce na indywidualny grawerunek z osiągniętym czasem. W tegorocznej edycji wszystkie medale z Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć" - Bieg Konstytucji 3 Maja, Bieg Powstania Warszawskiego (26 lipca) oraz Bieg Niepodległości (11 listopada) - po połączeniu - stworzą unikalną, kolekcjonerską całość. Ten wyjątkowy medal będzie symbolem zaangażowania uczestników, pamięci o ważnych wydarzeniach w historii Polski oraz motywacją do dalszych biegowych wyzwań!

Kibice na medal - wsparcie, które niosło biegaczy

Partnerzy, którzy dodają skrzydeł

W organizację Biegu Konstytucji 3 Maja aktywnie zaangażował się wieloletni sponsor główny Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć" - PKO Bank Polski. Dzięki ich wsparciu możliwe było stworzenie wydarzenia na najwyższym poziomie, które nie tylko cieszyło uczestników, ale także inspirowało do zdrowego, aktywnego stylu życia. Katarzyna Cal, Dyrektorka Regionu Bankowości Detalicznej w Warszawie, podkreślała znaczenie współpracy przy takich inicjatywach: "3 Maja to wyjątkowe święto, a możliwość wspólnego biegania i cieszenia się sportem w takim dniu jest dla nas wszystkich niezwykle ważna. Nutkę niepewności, ale przede wszystkim wiele radości przyniosła uczestnikom tegoroczna, nowa trasa - szybka i efektowna - która naprawdę zachwyciła biegaczy i kibiców. To był świetny pomysł organizatorów. Gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w Biegu Konstytucji 3 Maja. To wielka duma patrzeć, jak aktywność fizyczna daje poczucie spełnienia tak wielu osobom z całej Polski".

Razem stworzyliśmy niezapomniane święto!

Bieg Konstytucji 3 Maja 2025 przeszedł do historii jako wydarzenie pełne emocji, wspólnej radości i sportowej rywalizacji. "To była wyjątkowa sobota - pobiegliśmy razem, aby uczcić uchwalenie Konstytucji 3 Maja. - mówi Renata Kaznowska Prezydent m.st. Warszawy - Ten bieg to coś więcej niż sportowe wyzwanie - to prawdziwe święto wspólnoty i pamięci. Dziękuję, że byliście z nami. Wasza siła, determinacja i niesamowita energia są dowodem na to, że razem możemy pokonywać każdą trasę - niezależnie od dystansu i przeciwności. Do zobaczenia na pozostałych biegach Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o pamięć."