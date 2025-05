John Terry to jedna z największych ikon angielskiej piłki. W barwach londyńskiej Chelsea przez 17 lat rozegrał aż 717 spotkań, w których strzelił 67 goli i zanotował 17 asyst. Zanim ostatecznie zawiesił buty na kołku w 2017 roku trafił jeszcze do Aston Villi. Rok później zakończył karierę. Obecnie 78-krotny reprezentant Anglii pracuje w szkółce młodzieżowej Chelsea.

Ostatnio 44-latek znalazł czas, aby odwiedzić Polskę. Terry wziął udział w meczu legend, który został rozegrany w sobotę 3 maja na Polsat Plus Arena w Gdańsku. Oprócz niego na murawie pojawili się także m.in. Tomasz Hajto czy Sławomir Peszko. Była to świetna okazja, aby przeprowadzić z doświadczonym defensorem krótką rozmowę.

Terry wypowiedział się nt. Polaków w Premier League. Jeden zapadł mu w pamięć

"Cashy" może grać na prawej obronie, ale też prawym skrzydle. Ma świetne dośrodkowania, potrafi podłączyć się do akcji ofensywnych, zawsze ma w sobie wiele energii. Dlatego też często widać go z przodu, ale najważniejsze, że potrafi dobrze bronić.

Oprócz tego były kadrowicz reprezentacji Anglii wspomniał o Janie Bednarku , którego Southampton niedawno znów spadło do Championship. - Kiedy drużyna ma problemy, wszyscy muszą wziąć za to odpowiedzialność. Widziałem w akcji Bednarka. To bardzo solidny zawodnik i myślę, że powinien pozostać na poziomie Premier League - przyznał, dając wsparcie polskiemu obrońcy.

"Nie byłem zdziwiony". Tak Terry zareagował na porażkę Chelsea

Na koniec John Terry wrócił do rewanżowego meczu Chelsea z Legią Warszawa w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Przypomnijmy, przedstawiciel ekstraklasy sensacyjnie zwyciężył na Stamford Bridge 2:1. - Nie byłem tym zdziwiony. Legia tego wieczoru była naprawdę dobrą drużyną. Chelsea dokonała kilku zmian w składzie, ale to nie jest wymówka. Wygrał wtedy lepszy zespół. Dla waszych zawodników była to świetna okazja do sprawdzenia się przeciwko jednej z najlepszych drużyn na świecie. Na szczęście Chelsea awansowała dzięki wygranej na wyjeździe. Mam nadzieję, że sięgnie po triumf w finale Ligi Konferencji - podkreślił. Finał LKE odbędzie się 28 maja we Wrocławiu.