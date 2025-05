Zapadła decyzja ws. Szczęsnego, w Barcelonie wrze. Wystarczyło jedno zdanie Flicka

FC Barcelona wchodzi w kluczową fazę sezonu. Już we wtorek rewanżowe starcie półfinału Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3. Ostatnie pięć meczów "Dumy Katalonii" to aż 11 straconych bramek. Mimo to Hansi Flick wciąż wierzy w Wojciecha Szczęsnego. Nawet powrót do zdrowia Marca-Andre ter Stegena nie zmienia w tej kwestii.