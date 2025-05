6:7, 0:3 Polki z rewelacją z Madrytu. Epicki powrót w Rzymie. Zagra z gwiazdą

Maja Chwalińska jako pierwsza z reprezentantek Polski wystąpiła na obiektach Foro Italico w Rzymie, jej stawką spotkania z Ukrainką Juliją Starodubcewą był finał kwalifikacji WTA 1000. Polka prowadziła w pierwszym secie 5:4 i 40-0, zmarnowała trzy setbole. W tie-breaku jednak cztery obroniła, wyrównała na 6-6, by jednak tę partię przegrać. I to bynajmniej nie był koniec zaskakujących zwrotów akcji z rywalką, która zachwyciła niedawno w Madrycie. Maja wygrała 6:7 (6), 7:5 i 6:1. We wtorek zmierzy się z Marią Sakkari.