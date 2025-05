Terapia wstrząsowa w polskim klubie. Mistrz świata idzie w odstawkę

Po dwóch pierwszych meczach, zwłaszcza po wygranej na inaugurację z Gezet Stalą Gorzów (49:41), wydawało się, że INNPRO ROW Rybnik nie jest w Ekstralidze na straconej pozycji. Dwa kolejne spotkania brutalnie jednak zweryfikowały beniaminka. Starcia z potęgami obnażyły wszystkie słabości ekipy z Górnego Śląska.

Czugunow z Holderem tracili punkty na trasie

Nikt oczywiście nie zakładał wygranych z toruńskimi "Aniołami" i mistrzem Polski z Lublina, ale rozmiary porażek, a zwłaszcza styl mogą mocno niepokoić. Okazało się, że zawodnicy zakontraktowani przez ROW na ten sezon nie dość, że są o dwie klasy gorsi od największych gwiazd, to jeszcze robią głupie błędy. Reklama

W Lublinie ROW mógł spokojnie złamać barierę 30 punktów, ale Gleb Czugunow dwa razy stracił biegowe zwycięstwo, a Chris Holder w jednym z biegów też mógł pojechać lepiej. W meczu z Toruniem błędów było jeszcze więcej. Kosztowały one utratę 5-6 punktów. Przegrane do 38 i 30 pewnie też by nikogo nie satysfakcjonowały, ale bardziej oddawałyby siłę zespołu.

Sztab ROW-u Rybnik szykuje terapię wstrząsową

Tak czy inaczej, sztab szkoleniowy ROW-u szykuje się do terapii wstrząsowych. Media od kilku dni huczą, że do składu wróci kapitan Maksym Drabik, ale nic nie jest przesądzone. - Awizowany skład na kolejny mecz z Włókniarzem musimy podać w czwartek i tak zrobimy. Do tego czasu nie będzie żadnych decyzji - mówi nam trener Piotr Żyto.

Szkoleniowiec nie chce tego głośno mówić, ale zanim zdecyduje o zmianach, chciałby jeszcze zobaczyć występy swoich zawodników w ligach szwedzkiej i duńskiej. Drabik, który zaliczył w ostatnim czasie cztery treningi, ma startować w Szwecji. Po tym meczu okaże się, jak poszła mu praca nad momentem startowym. Jeśli będzie to wyglądać dobrze, to wskoczy do składu. Reklama

Reklama Hajto dosadnie o Feio. "Jeśli Legia chciałaby z nim pracować, przedłużyłaby mu umowę" / Polsat Sport / Polsat Sport

Tungate pewniakiem. Czugunow mimo wszystko także

A za kogo wskoczy Drabik? Poza wszelkim podejrzeniem jest Rohan Tungate, który jest najmocniejszym ogniwem drużyny. Gleb Czugunow, choć w dwóch meczach tracił punkty na trasie, też może spać spokojnie. Odsunięty zostanie ktoś z dwójki: Chris Holder, Nicki Pedersen. Bo właśnie dwaj byli mistrzowie świata jechali ostatnio poniżej krytyki.

Mniej punktów zdobył w dwóch ostatnich meczach Holder (3 i 2 punkty), ale Pedersen też nie ma się czym chwalić. Duńczyk zdobył 5 punktów z Toruniem i 6 w Lublinie, ale przegrywał biegi, jadąc w parze z juniorem (dwa razy 1:5 z Toruniem i 2:4, 1:5 w Lublinie). W motocyklach mistrza ewidentnie brakowało też prędkości. Dodatkowo popełniał on błędy, jakie nie przystoją takiemu zawodnikowi. W szczytowej formie przeprowadzał firmowe ataki na drugim łuku. Teraz w ten sam sposób objeżdżają go rywale.

Trzy nowe nazwiska w składzie ROW-u Rybnik. To możliwe

Ostateczne decyzje zapadną w czwartek, ale wiele wskazuje na to, że w składzie na Włókniarza będzie dwóch polskich seniorów (Drabik, Czugunow). Miejsce może natomiast stracić krajowy U24 Kacper Pludra. Wiele będzie zależeć od tego, jak w lidze duńskiej spisze się Jesper Knudsen. Jeśli zaskoczy, to może zająć miejsce Pludry, który nie zachwyca. To samo dotyczy juniora Pawła Trześniewskiego. Już raz zabrakło go w awizowanym składzie, ale ostatecznie pojechał, bo serce trenera zmiękło i chciał mu dać szansę. Reklama

Skład ROW-u na ostatni mecz wyglądał tak: Tungate, Czugunow, Pludra, Holder, Pedersen, Trześniewski, Borowiak. A tak może wyglądać skład na mecz z Włókniarzem: Drabik, Czugunow, Knudsen, Pedersen, Tungate, Borowiak, Tkocz.

Trener Piotr Żyto trzyma asa w rękawie. Maksym Drabik wróci do składu ROW-u Rybnik. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Nicki Pedersen wymienia uwagi z Rohanem Tungate. Rozmowie przysłuchuje się Natascha Ohlin-Hoe, partnerka Pedersena. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski