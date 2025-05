Skandal w Barcelonie, sędzia musiał interweniować. Okrutna kara wisi nad klubem

Do końca sezonu Barcelonie pozostało już tylko pięć meczów. Sześć, w przypadku ewentualnego awansu do finału Ligi Mistrzów. Wcześniej trzeba jednak pokonać w rewanżu Inter w Mediolanie, a tego w Champions League nie dokonał od kilku lat żaden zespół. Hansi Flick ma na uwadze fakt, że Barca wciąż musi walczyć o utrzymanie prowadzenia w La Liga, a pozostały jej dość wymagające spotkania.

Poza ligowym El Clasico "Dumę Katalonii" czekają jeszcze derby Barcelony z Espanyolem. "Papużki" to rywal wielce niewygodny, a do tego cechujący się nadmierną agresją w grze. Częściej od nich faulują tylko Deportivo Alaves, Getafe i Osasuna. Na nieco ponad tydzień przed derbami z Hiszpanii płyną fatalne wieści. Przede wszystkim z perspektywy gospodarza.

Skandal w Barcelonie. Sędzia musiał przerwać mecz

Dziennikarze redakcji "AS" przekonują, że organizacja spotkania stoi pod znakiem zapytania. Wszystko przez haniebne zachowanie, jakiego dopuściła się grupa kibiców Espanyolu w trakcie niedzielnego spotkania z Realem Betis . Gospodarze prowadzili 1:0, ale po trafieniu Lo Celsu, a później bramce Antony'ego w doliczonym czasie gry przegrali 1:2. Niektórym fanom puściły nerwy.

W kierunku skrzydłowego Realu Betis poleciały zapalniczki, co też zaprotokołował arbiter. A że nie był to pierwszy tego typu wybryk fanów "Papużek", kara za "recydywę" może być dotkliwa.

Sędzia Guillermo Cuadra Fernandez zdecydował się, po wcześniejszym poinformowaniu kapitanów obu drużyn przerwać mecz , a z głośników wybrzmiał komunikat, że zostanie on wznowiony, dopiero gdy incydenty ustaną. Na szczęście przerwa nie potrwała zbyt długo i już po kilku minutach możliwa była dalsza gra.

Derby Barcelony bez kibiców? Espanyolowi grozi potężna kara

We wrześniu 2024 roku Espanyol ukarano za dużo poważniejszy incydent, kiedy to kubkiem rzuconym z trybun trafiony został arbiter. Wówczas klub z Barcelony ukarano grzywną w wysokości 3 tysięcy euro i ostrzeżono, że w przypadku kolejnych wybryków fanów stadion może zostać częściowo, lub nawet całkowicie zamknięty. A jako że kolejny domowy mecz Espanyol zagra 15 maja z Barceloną, istnieje ryzyko, że derby odbędą się bez udziału kibiców. A to byłaby ogromna strata dla widowiska. Hiszpańska federacja przyjrzy się sprawie i w najbliższych dniach powinniśmy poznać jej werdykt.