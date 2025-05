Grbić skreślił siatkarza, ten nie pozostaje mu dłużny. "Ja już na pewno nie zagram w kadrze"

Do końca zbliżają się tegoroczne rozgrywki PlusLigi. W finale Bogdanka LUK Lublin prowadzi 2:0 z Aluron CMC Wartą Zawiercie . Niestety dla widowiska w rywalizacji o złoto brakuje m.in. kontuzjowanego Karola Butryna . Lekarze w klubie walczą, aby był gotowy na Final four Ligi Mistrzów. Jak powszechnie wiadomo, po tym turnieju będzie miał on więcej wolnego. Wszystko przez brak powołania do reprezentacji przez Nikolę Grbicia .

- Co do Karola, to po rozmowie z nim postanowiłem wypróbować nowych, młodych chłopaków, którzy będą mieli w kadrze podobną rolę, którą on miał w ostatnich latach. Zgodziliśmy się na to. To wszystko - powiedział.