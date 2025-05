Rodzice Wilfredo Leona popchnęli go do sportu. Sami kiedyś trenowali

Wilfredo Leon był wcześniakiem. Dostrzeżono w nim talent

Wilfredo Leon mógł zostać zapaśnikiem

To właśnie warunki fizyczne zdecydowały o tym, że Wilfredo Leon poszedł w ślady mamy, a nie taty. Początkowo ojciec sądził, że uda mu się przekonać go do zapasów - sam trenował je za młodu, był trzykrotnym młodzieżowym mistrzem Kuby i później został trenerem tego sportu.

Okazało się jednak, że na przeszkodzie stanęło to, co w siatkówce okazało się ogromnym atutem, czyli długie ręce i nogi. Ostatecznie Wilfredo Leon został siatkarzem, a sport ten zagościł też mocno w jego sercu. Świat poznał go, gdy w wieku zaledwie 15 lat zadebiutował w Lidze Światowej w 2008 roku. Później Leon wyjechał z Kuby i choć nie mógł zbyt często widywać się ze swoimi rodzicami, rozpoczął wspaniałą międzynarodową karierę. Tymczasem rodzina odwiedziła go m.in. podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, a mama i tata pojechali jeszcze z nim do Polski, by odwiedzić syna w jego nowym domu pod Lublinem. Nie był to jednak jedyny raz - oboje przyjeżdżają spędzić czas z synem, synową i wnuczkami, kiedy tylko jest to możliwe.