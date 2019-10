Bundesliga. Niko Kovacz: "Lewandowski utrzymuje nas w czubie tabeli". Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Trener Bayernu Monachium przyznał, że to dzięki Robertowi Lewandowskiemu jego zespół zajmuje wysokie miejsce w tabeli Bundesligi. "Lewy" strzelał do tej pory co najmniej jednego gola w każdej kolejce.