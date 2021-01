David Alaba zawodnikiem Liverpoolu od najbliższego sezonu? Zdaniem brytyjskiego "The Guardian" jest to całkiem prawdopodobne, bowiem "The Reds" chcą ubiec Real Madryt i podpisać kontrakt z Austriakiem. Aktualnie występujący w Bayernie Monachium obrońca latem stanie się wolnym piłkarzem, więc już teraz może negocjować umowę z nowym klubem.

Mamy początek 2021 roku co oznacza, że do końca czerwca pozostało mniej niż sześć miesięcy, a klasowi piłkarze, którym latem kończą się kontrakty mogą negocjować umowy z nowymi klubami. Tak jest nie tylko w przypadku słynnej epopei transferowej Arkadiusza Milika, ale także Davida Alaby, którego kuszą największe europejskie potęgi.

Najgłośniej mówi się o Realu Madryt, który kusi austriackiego obrońcę kosmicznymi zarobkami, ale również spełnieniem marzeń. 28-latek wielokrotnie podkreślał, że widzi się w barwach "Królewskich", a sam klub nie powinien mieć problemu ze spełnieniem oczekiwań finansowych piłkarza. Do gry o Alabę włączył się jednak inny zespół, który może wystosować równie kuszącą ofertę.

Mowa tu o Liverpoolu. Jak informuje "The Guardian" pilnie szuka wzmocnień w defensywie ze względu na kontuzje swoich liderów: Virgila Van Dijka, Joela Matipa i Joe Gomeza. Interesujący jest jednak fakt, że "The Reds" nie chcą przeprowadzać transferu zimą, a poczekać do lata i końca kontraktu zawodnika. Wszyscy na Anfield mają świadomość, że walka o Austriaka będzie trudna, ale w zadaniu pomóc ma Thiago Alcantara, który przez wiele lat był kolegą z zespołu Alaby.

David Alaba to prawdziwy symbol sukcesów Bayernu Monachium. Do Niemiec trafił w 2008 roku z Austrii Wiedeń. W barwach bawarskiego klubu rozegrał 404 spotkania, w których zdobył 32 bramki i zanotował 49 asyst.

