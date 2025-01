A jednak, sensacyjna zmiana w Dortmundzie. Zapadł werdykt ws. Łukasza Piszczka

Borussia Dortmund wybrała tymczasowego trenera. Piszczek musiał obejść się smakiem

W Dortmundzie zdecydowano, że zespół w najbliższym meczu ligowym poprowadzi nie Piszczek, zaś Mike Tullberg . To właśnie on zostanie trenerem tymczasowym. Wygląda na to, że Łukasz Piszczek pozostanie na stanowisku asystenta. Tymczasem trwają prace nad znalezieniem nowego szkoleniowca. Najwyższe notowania ponoć ma Erik ten Hag .

Decyzja Borussii Dortmund może stanowić pewnego rodzaju cios dla Łukasza Piszczka. Zakulisowe negocjacje nie ujrzały jak na razie światła dziennego, ale wydaje się, że Polak miał podstawy ku temu, by wierzyć, że to jemu zostanie powierzony zespół. 39-letni Tullberg w klubie pracuje od 2020 roku, a do tej pory prowadził drużynę U-19. Już w weekend czeka go prawdopodobnie największe wyzwanie w trenerskiej karierze. Borussia podejmie radzący sobie w tej kampanii świetnie Werder Brema.