Kevin Trapp nie zagrzeje miejsca w PSG po powrocie z wypożyczenia do Eintrachtu Frankfurt. Niemieckie media twierdzą, że oba kluby osiągnęły porozumienie w sprawie transferu definitywnego piłkarza.

Eintracht zapłaci 29-letniego bramkarza reprezentacji Niemiec nieco mniej niż 10 mln euro.

W środę Trapp ma przejść badania medyczne, a po nich podpisać pięcioletni kontrakt.

Na jego mocy stanie się najlepiej zarabiającym piłkarzem w zespole obok wicemistrza świata - Ante Rebicia. Rocznie ma otrzymywać ok. czterech milionów euro.

Za pozyskaniem Trappa był trener Eintrachtu Adi Huetter. Zawodnikiem PSG miał być do końca czerwca 2020 roku, ale nie chciał pozostać w Paryżu, gdzie musiałby pogodzić się z rolą rezerwowego.

Do PSG trafił w 2015 roku, gdy przeszedł z Eintrachtu za ok. 10 mln euro. Przed rokiem paryżanie wypożyczyli go do zespołu z Frankfurtu i Trapp rozegrał znakomity sezon. Drużyna imponowała w Bundeslidze, a w Lidze Europy dotarła do półfinału, w którym uległa późniejszemu triumfatorowi - Chelsea Londyn dopiero po rzutach karnych.

Trapp rozegrał w minionym sezonie 45 spotkań, w których puścił 61 goli, a 12 meczów kończył z czystym kontem.

Rezerwowym bramkarzem PSG jest 19-letni młodzieżowy reprezentant Polski Marcin Bułka.



