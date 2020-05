Prezes PZPN Zbigniew Boniek przyznał, że nie do końca rozumie, dlaczego Krzysztof Piątek przeniósł się akurat do Herthy Berlin. - Mam nadzieję, że wróci jeszcze do Włoch - przyznał były zawodnik Juventusu i Romy.

Kariera Krzysztofa Piątka nabrała we Włoszech niesamowitego rozpędu, ale mocno wyhamowała, gdy trafił do pogrążonych w kryzysie - najpierw Milanu, a później Herthy. W drugiej z nich nie zdążył się dobrze zadomowić, gdy Bundesliga została przerwana z powodu pandemii koronawirusa.



Zbgniew Boniek był gościem jednego z włoskich programów sportowych. Nie mogło tam zabraknąć pytań o komentarz do sytuacji byłego napastnika Milanu.



- Piątek potrafi grać w piłkę nożną, umie zdobywać bramki. Rozkwitł w Genoi, ale zanim na dobre rozpakował walizki, pojechał do Mediolanu, gdzie panował kryzys. Na dodatek zarządzanie kryzysem było złe, ale mógł zostać w Milanie i być zmiennikiem Zlatana Ibrahimovicia - przyznał Boniek w rozmowie z włoskim oddziałem telewizji "Sky Sports".

Prezes PZPN liczy na to, że Piątek w przyszłości zagra jeszcze w Italii.



- Zamiast tego został sprzedany do Herthy. Nie rozumiałem, dlaczego tam się przeniósł. Mam nadzieję, że pewnego dnia wróci jeszcze do Włoch, ponieważ prezentuje dużą jakość - dodał.

Piątek zaliczył dotychczas 10 występów w reprezentacji Polski. Zdobył w jej barwach pięć bramek.