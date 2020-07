Potwierdziły się medialne doniesienia na temat Leroya Sane. Dziś Bayern Monachium oficjalnie ogłosił pozyskanie niemieckiego skrzydłowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wolfsburg - Bayern Monachium 0-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS) Eleven Sports

Nowy kontrakt Sane będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. Piłkarz już w środę przyleciał do Monachium, a w czwartek przeszedł testy medyczne.



Podstawowa kwota transferu ma nie przekraczać 50 mln euro. Niewykluczone jednak, że wraz z bonusami łączna suma zakręci się właśnie w okolicach tej kwoty, a nawet nieznacznie ją przekroczy.



Bayern zabiegał o Sane już latem ubiegłego roku i wydawało się, że podpisanie kontraktu jest już tylko kwestią czasu. Wówczas jednak skrzydłowy nabawił się poważnej kontuzji kolana, która wyeliminowała go niemal z całego obecnego sezonu.



Zadowolony z takiego obrotu spraw powinien być Robert Lewandowski, bowiem polski napastnik nieraz z uznaniem wypowiadał się o umiejętnościach nowego piłkarza Bayernu.