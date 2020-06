Robert Lewandowski dołożył kolejne dwa trafienia i zaliczył asystę w meczu Bayernu Monachium z Freiburgiem. "Die Roten" wygrali 3-1, a "Lewy" brał udział w każdej bramce dla drużyny gospodarzy!

Robert Lewandowski dwukrotnie pokonał bramkarza Freiburga. Polski napastnik trafiał do siatki w 24. i 37. minucie spotkania. "Lewy" dołożył również asystę przy trafieniu Joshuy Kimmicha.



Dla polskiego napastnika był to 32. i 33. gol w tym sezonie, co oznacza, że "Lewy" podbił kolejny rekord i został najskuteczniejszym obcokrajowcem w jednym sezonie Bundesligi. Wcześniej rekord ten należał do Pierre-Emericka Aubameyanga (31 bramek).



Przypomnijmy, że we wtorkowym spotkaniu Bayernu z Werderem (1-0), Lewandowski zdobył 31. bramkę w tym sezonie, dzięki czemu pobił swój personalny rekord goli w jednej kampanii ligi niemieckiej.



