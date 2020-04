Krzysztof "Diablo" Włodarczyk dla Interii: Szykuję się do walki o mistrzostwo świata. Wideo WIDEO |

Czy będzie to Ilunga Makabu, czy ktoś inny, to nie ma wielkiej różnicy. Najważniejsze jest to, żeby odpowiednio się do niej przygotować, z odpowiednim nastawieniem wejść do ringu. Tak naprawdę boksem trzeba się bawić, wiadomo, że wynik jest bardzo ważny, ale ważne jest też to, co dookoła, ważna jest publiczność. Chciałbym kibicom obiecać, że w najbliższym czasie będziemy więcej ryzykować, żeby te walki lepiej wyglądały, były bardziej spektakularne i bardziej cieszyły oko - mówi w rozmowie z Interią były mistrz świata organizacji WBC i IBF w kategorii junior ciężkiej Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.