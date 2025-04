Wielki powrót rywala Zmarzlika. Nie do wiary, ludzie przecierali oczy

Piotr Pawlicki w domowym meczu przeciwko Stali Gorzów zdobył komplet punktów (13 "oczek" i 2 bonusy). Tak szybkiego i poukładanego na torze żużlowca nie widzieliśmy już dawno. Momentami przypominał najlepszą wersję siebie z czasów, gdy z powodzeniem walczył z samym Bartoszem Zmarzlikiem. Jest szansa, że nie jest to jednorazowy wybryk, a powrót do wielkiej formy.

Piotr Pawlicki zmienił się nie do poznania

Na razie wygląda to tak, że Pawlickiemu dobrze zrobiły przenosiny do Częstochowy. Początkowo nic na to nie wskazywało, bo przeciętnie wypadł w sparingach i pierwszych meczach ligowych. Sporo czasu u progu sezonu poświęcił jednak na prace przy sprzęcie. Ta w konfrontacji ze Stalą Gorzów dały piorunujący efekt. Zgadzało się wszystko - prędkość w motocyklach i wybory zawodnika na torze.