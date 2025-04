Iga Świątek od razu zapytana o "bajgla". Wymowny komentarz po 0:6

Iga Świątek zapytana o uczucia po pierwszym secie

Iga Świątek wygrała, ale na jej twarzy po trudnym meczu malowało się przede wszystkim zmęczenie . Nic dziwnego, że pierwsze pytanie, jakie dostała w ramach pomeczowego wywiadu dotyczyło właśnie feralnej pierwszej partii, której przebieg dla wielu osób był zadziwiający. Zapytano ją o to, co musiała powiedzieć sobie po pierwszym secie.

"Szczerze, nie wiem, to był najdziwniejszy mecz, jaki grałam. Madi grała na początku perfekcyjnie, a ja w ogóle nie byłam proaktywna. Ale nie czułam się źle, czułam dobrze piłkę, po prostu szły trochę za długo przez większą część czasu. (...) Czułam, że Madi robi nieco więcej błędów, po prostu zwracając piłkę, zmieniło się momentum, ale nie jestem pewna, dlaczego tak się stało. Wiem, że po prostu w tym stałam i, oczywiście, nie jest łatwo przegrać do zera, ale po prostu próbowałam i ostatecznie jestem szczęśliwa, że to zrobiłam" - mówiła Polka. Została później zapytana o to, jak to być po tej drugiej stronie "bajgla" i przegrać set bez wygrania żadnego gema.