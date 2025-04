Mecz podwyższonego ryzyka. Kluby w opałach, polecą głowy

Po tych derbach ktoś może stracić pracę

Falubaz z kolei miał trudny terminarz, a to w połączeniu z problemami sprzętowymi zawodników dały fatalny obraz tej drużyny. A przecież zielonogórzanie mieli walczyć o medale. Oczywiście nie można wykluczyć, że zespół jeszcze wyjdzie z kryzysu i pojedzie na miarę swojego potencjału w tych rozgrywkach. Musi to jednak stać się prędzej niż później, bo za chwilę ktoś w klubie milionera Stanisława Bieńkowskiego może nie wytrzymać presji i pójdą zwolnienia.

Mecz podwyższonego ryzyka, będzie komplet widzów

Wszystko wskazuje na to, że trybuny tradycyjnie zostaną szczelnie wypełnione przez kibiców. Na razie sprzedaż biletów idzie dobrze, a niektóre sektory wyprzedane są już w całości.

To jednak nic nowego, bo derby ziemi lubuskiej w żużlu mają swoją renomę. To ligowy klasyk o wielkim znaczeniu. Niektórzy mówią wprost, że to takie żużlowe El Classico. Atmosfera tych spotkań jest taka, że nikt za wszelką cenę nie chce przegrać, a ludzie żyją meczem długie dni. W tym roku z pewnością będzie podobnie.