Świątek zeszła z kortu, nagle nadeszła niesamowita wiadomość. Czekano dziesiątki lat

"Z wysokiego C" rozpoczęły się ćwierćfinały turnieju WTA w Madrycie. Pierwszym środowym spotkaniem był mecz Igi Świątek z Madison Keys. Mimo porażki 0:6 w pierwszym secie spotkania Polka zdołała wrócić do meczu i wygrywając drugiego doprowadziła do decydującej partii.