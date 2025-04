Zbliża się hit z Interem, a tu zła wiadomość dla Szczęsnego. Miało być inaczej

W środę o godzinie 21:00 czasu polskiego rozpocznie się jeden z najważniejszych meczów w karierze Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz zrobi, co w jego mocy, aby Inter Mediolan strzelił Barcelonie jak najmniej goli w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów. Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że włoska drużyna wyjdzie na to spotkanie mocno osłabiona. Teraz napłynęły jednak nowe wieści w tej sprawie.