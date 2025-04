Demolka na koniec meczu Andriejewa - Gauff. Znamy rywalkę Świątek w półfinale WTA Madryt

WTA Madryt: Iga Świątek poznała półfinałową rywalkę. Zwrot akcji w meczu Andriejewa - Gauff

Od siódmego gema rozpoczął się festiwal break pointów. Najpierw swoją okazję na 4:3 miała Andriejewa, potem łącznie trzy piłki na 5:3 posiadała Gauff. Przełamanie nastąpiło dopiero w trakcie dziewiątego rozdania. Mirra dobrała się do serwisu rywalki bez straty punktu i przy stanie 5:4 podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Prowadziła 40-15 i wydawało się, że jest na dobrej drodze do zgarnięcia pierwszej partii. Nie wykorzystała jednak żadnego z dwóch setboli i po chwili nastąpił zwrot akcji. Amerykanka odrobiła stratę i wróciła do gry. Rosjanka z kolei kompletnie się posypała. Coco wygrała w sumie 10 z 11 ostatnich punktów seta. Ostatecznie to mistrzyni US Open 2023 cieszyła się z wygranej 7:5.