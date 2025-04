Małgorzata Tomaszewska przed dwoma laty była jedną z większych gwiazd Telewizji Polskiej, gdzie prowadziła liczne programy, w tym "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland" . Dzięki prężnie rozwijającej się karierze udowodniła, że nie jest tylko córką słynnego bramkarza i sama pracuje na własne nazwisko.

Wielkie zmiany w życiu Tomaszewskiej. To nie były plotki o córce Jana Tomaszewskiego

Prezenterka była wówczas tuż przed porodem. Postanowiła jednak, że nie będzie roztrząsać niczego w mediach i skupi się na życiu rodzinnym. Gdy córka Laura nieco podrosła, gwiazda zaczęła przebąkiwać w mediach, że chętnie wróciłaby do pracy, a najchętniej do jakiejś telewizji śniadaniowej. Długo jednak nic się w tej sprawie nie działo. Aż tu nagle przed minionymi świętami okazało się, że córka Jana Tomaszewskiego dostała właśnie pracę.

"Sytuacja ze zwolnieniem nie była łatwa, dowiedziałam się o tym z mediów i paradoksalnie one mnie najbardziej wsparły. Teraz mam okazję podziękować za to wsparcie, bo to się wydaje czymś, co tylko jest wydrukowane, ale dla mnie wtedy wsparcie od osób z konkurencji było bardzo znaczące. Byłam w ciąży i emocje, hormony, wszystko wydaje się mocniejsze niż w rzeczywistości. Dowiedziałam się z mediów w piątek, a w poniedziałek otrzymałam telefon" - wyznała przejęta Małgorzata.