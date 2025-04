Pogrom po meczu Gauff, 52 minuty demolki z rewelacją Madrytu. Czas na Sabalenkę

Dwa wcześniejsze środowe starcia w ćwierćfinałach Mutua Madrid Open były w pewnym sensie niezwykłe. Iga Świątek po raz pierwszy od czterech lat przegrała seta do zera, po czym uspokoiła się i w dwóch kolejnych partiach ograła Madison Keys 6:3 i 6:2.

Coco Gauff toczyła wyrównane i zacięte spotkanie z Mirrą Andriejewą, ich pierwsze od dwóch lat, by decydującym breakiem na 7:5 rozstrzygnąć pierwszego seta na swoją korzyść. W drugim zaś już całkowicie zdominowała rywalkę, ale pozwoliła uniknąć jej porażki 0:6.

Niesamowita forma Eliny Switolina. Żadna zawodniczka na świecie nie ma obecnie takich statystyk na kortach ziemnych

Gdy dziewięć miesięcy temu Switolina spotkała się z Uchijimą w Paryżu, w turnieju olimpijskim, sprawa awansu do drugiej rundy została rozstrzygnięta bardzo szybko. Tenisistka z Odessy wygrała wtedy 6:2, 6:1, ale przecież dla Japonki już sama kwalifikacja na igrzska była dużym wydarzeniem. W ostatnim półroczu zrobiła olbrzymie postępy, była w stanie stoczyć dwa bardzo zacięte pojedynki z Coco Gauff, choć oba przegrane w tie-breakach w trzecich setach, odniosła kilka wartościowych zwycięstw. Błysnęła jednak w Madrycie, najpierw ogrywając Ons Jabeur i Jessicę Pegulę, wreszcie wczoraj - Jekaterinę Aleksandrową. Już sam pierwszy awans do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 dał jej pewność awansu na 47. miejsce w światowym rankingu. A dziś przystąpiła do boju ze Switoliną z chęcią rewanżu za tamtą porażkę z Paryża.