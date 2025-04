Tragiczny wypadek z udziałem mistrza UFC. Nie żyje młoda kobieta

Francis Ngannou to postać nietuzinkowa w świecie sportów walki. W MMA stoczył 21 walk, z których aż 18 wygrał, często nokautując rywali w widowiskowy sposób. W UFC zasłynął jako jeden z najmocniej bijących zawodników w historii organizacji, a jego nokauty przeszły do legendy. Po zakończeniu kariery w oktagonie postanowił spróbować swoich sił w boksie.

W życiu prywatnym w ostatnim czasie Ngannou nie mógł jednak narzekać na nadmiar szczęścia. W kwietniu ubiegłego roku w mediach pojawiła się informacja o śmierci jego synka - Kobe miał zaledwie kilkanaście miesięcy, kiedy niespodziewanie odszedł z naszego świata. Nic więc dziwnego, że po utracie dziecka Ngannou był kompletnie załamany. Reklama

"Krzyczałem jego imię raz po raz, ale on nie odpowiadał. Przy nim byłem najlepszą wersją siebie i teraz nie mam pojęcia, co robić. Życie jest tak niesprawiedliwe, że uderza nas tam, gdzie jesteśmy najbardziej bezbronni. Jak sobie z tym poradzić i żyć? Proszę, pomóżcie, jeśli wiecie, bo naprawdę nie rozumiem, co mam robić i jak walczyć" - pisał wówczas sportowiec w mediach społecznościowych.

Teraz media poinformowały o kolejnej tragedii, która przydarzyła się fighterowi. Miał on wziąć udział w wypadku, w którym życie straciła młoda kobieta.

Francis Ngannou wziął udział w wypadku. Nie żyje nastolatka

O całej sprawie poinformował kameruński portal "Actu Cameroun". Do wypadku dojść miało w Niedzielę Wielkanocną 20 kwietnia, jednak dopiero teraz informacje te przedostały się do szerszej opinii publicznej. Z doniesień wynika, że Ngannou prowadząc swój samochód, potrącił motocykl, którym poruszała się nastolatka. Dziewczyna odniosła bardzo poważne obrażenia. Sportowiec natychmiast zareagował, przewożąc ją własnym autem do pobliskiego szpitala. Niestety, mimo szybkiej interwencji i przeprowadzonej operacji, życia 17-latki nie udało się uratować - zmarła na stole operacyjnym. Reklama

Jak podają lokalne media, Francis Ngannou pokrył wszystkie koszty leczenia dziewczyny, nie szczędząc środków, by ratować jej życie. Mimo to tragedii nie udało się uniknąć. Obecnie trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności wypadku, w tym m.in. prędkość, z jaką poruszał się pojazd Ngannou, i to, czy przestrzegane były przepisy ruchu drogowego. Na razie nie wiadomo, czy były mistrz UFC usłyszy jakiekolwiek zarzuty.

Według źródeł, Ngannou jest głęboko wstrząśnięty i zdruzgotany całą sytuacją. Mimo że od tragedii minęło już kilka dni, zawodnik wciąż nie zabrał głosu - ani w mediach tradycyjnych, ani w swoich mediach społecznościowych. Jego milczenie może być wyrazem ogromnego szoku, w jakim się znajduje.

