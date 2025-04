PZN ogłasza ws. Pucharu Świata w Wiśle. Zapadła ostateczna decyzja

Jeszcze w trakcie minionego sezonu w skokach narciarskich Wisła widniała we wstępnym kalendarzu Pucharu Świata na następny (2025/2026) . Taki stan rzeczy zmienił się jednak ze względu na plany prezesa federacji FIS, Sandro Pertille . Chce on wprowadzić możliwie jak najwięcej podwójnych weekendów, składających się zarówno z zawodów żeńskich jak i męskich .

- Baza noclegowa nie jest z gumy. W lecie zawody kobiet i mężczyzn wraz z organizacją to około 220 pokoi. W zimie sami panowie to około 200 pokoi - dodał.

Będzie Puchar Świata w Wiśle. Jest porozumienie

Finalnie Wisła wraz z FIS przystąpili do negocjacji. Jak poinformował PZN w oficjalnym oświadczeniu, przedstawiciele doszli do porozumienia. Puchar Świata kobiet odbędzie się jednak w inne dni, niż zawody mężczyzn. Panie do rywalizacji przystąpią w dniach 4 i 5 grudnia (czwartek i piątek), a panowie 6 i 7 grudnia (sobota, niedziela). Wyjątkowym dniem, w którym panie i panowie będą skakać razem, ma być piątek. Według wstępnego planu pucharowego weekendu panowie do skakania przystąpią po drugim konkursie kobiet. Wtedy mają odbyć się ich treningi i kwalifikacje.