Atak nożownika wstrząsnął przed laty światowym sportem. Ofiarą była liderka tenisowego rankingu

Te sceny były 30 kwietnia 1993 roku tysiące razy pokazywane w różnych telewizjach świata. Monica Seles, ówczesna gwiazda światowego tenisa i liderka rankingu WTA, została zaatakowana nożem przez jednego z kibiców w przerwie meczu z Bułgarką Magdaleną Malejewą.

Pochodząca z Serbii Seles miała wówczas wiele szczęścia. Mogła bowiem stracić życie albo zostać kaleką.



Reklama "Wydarzenia": Zarzuty dla nożownika, który zabił lekarza / Polsat News / Polsat News

Te chwile na zawsze zmieniły świat tenisa. Nagle głośny krzyk uciszył kibiców

To był ćwierćfinał turnieju w Hamburgu, rozgrywanego na kortach ceglastych. Seles prowadziła z Bułgarką Malejewą 6:4, 4:2. Niespełna 20-letnia wówczas tenisistka, która na koncie miała już osiem wielkoszlemowych tytułów, wracała do gry po siedmiotygodniowej przerwie. W Hamburgu łapała właściwy rytm gry.



Akurat Seles udała się na przerwę. Usiadła na ławce i pochyliła się, by sięgnąć po butelkę z wodą. Wzięła łyk i otarła pot z czoła. Nagle na korcie pojawił się głośny krzyk, który uciszył tysiące fanów na trybunach. Seles zatoczyła się w kierunku siatki oddzielającej kort. Tymczasem na trybunach zaraz za siedzeniem tenisistki dochodzi do zamieszania. Nie wiadomo, co się dzieje. Te chwile na zawsze zmieniły świat tenisa.

Początkowo nie było w ogóle jasne, co tak naprawdę stało się na kortach Rothenbaum w Hamburgu. Seles nie mogła ustać na nogach i upadła na czerwoną ceglastą nawierzchnię.

- To był okrutny ból - mówiła później.

Na pomoc tenisistce ruszyli ratownicy. Jej biała koszulka była cała splamiona krwią. Wtedy stało się jasne, że jesteśmy świadkami czegoś strasznego. Reklama

Na trybunach został obezwładniony mężczyzna, który siedział w pierwszym rzędzie. W uniesionych rękach trzymał długi nóż rzeźnicki. Bronił się, ale został powstrzymany.

To Guenter Parche. Niepozornie, ale groźnie wyglądający mężczyzna z błędnym wzorkiem i nieuczesaną fryzurą. Ten wielki fan Steffi Graf, jednej z największych rywalek Seles, został wyprowadzony z kortów. Dla niego niemiecka tenisistka była boginią i dlatego chciał jej powrotu na tenisowy tron.

"Złośliwy, szyderczy uśmiech na twarzy"

W tym samym czasie Seles była transportowana do szpitala. Miała szczęście w nieszczęściu. Nie doznała poważnych obrażeń, choć rana kłuta była głęboka na 1,5 centymetra. Uszkodzony był mięsień i tkanka włóknista. Lekarze twierdzą, że przed tym, by nóż trafił w kręgosłup, uchroniło ją to, że nieco się pochyliła

Seles o wiele większe problemy miała z psychiką po tym ataku. Nigdy już nie wymazała z pamięci tych chwil.



W swojej biografii z 2009 roku tak opisywała momenty, które zmieniły jej życie:

Natychmiast odwróciłam się i zobaczyłam mężczyznę ze złośliwym, szyderczym uśmiechem na twarzy. W jego dłoni: długi nóż! Wbił mi go milimetry od kręgosłupa. Lekarze później powiedzieli mi, że gdybym nie pochyliła się do przodu w tym momencie, mogłabym zostać sparaliżowana.

Dwa dni po ataku 19-latkkę odwiedziła w szpitalu Graf. Niemka przebywała w szpitalu tylko kilka minut. Jechała zagrać w finale z Hiszpanką Arantxą Sanchez Vicario. Seles była w szoku, że zawody nie zostały odwołane.

Reklama

"Zostałam dźgnięta nożem na korcie tenisowym, na oczach dziesięciu tysięcy ludzi. Nie sposób mówić o tym z dystansem. Nieodwracalnie zmieniło to moją karierę i zraniło moją duszę. Ułamek sekundy zmienił mnie w inną osobę" - napisała w swojej biografii.

Nigdy więcej nie zagrała w Niemczech. Nie zgadzała się z decyzją sądu

Od feralnych wydarzeń w Hamburgu Seles, która przyjęła później obywatelstwo USA, a także węgierskie, bo jej rodzice mieli właśnie takie pochodzenie, zmagała się ciągle z lękiem, depresją i koszmarami. Poddała się terapii i na kort mogła wrócić dopiero w sierpniu 1995 roku.

Była już cieniem tej, która niepodzielnie rządziła na kortach świata. Zdołała jednak jeszcze wygrać Australian Open w 1996 roku. Grała też w finale US Open (1995, 1996) i Roland Garros (1998).



Co ciekawe, Seles już nigdy więcej nie zagrała w Niemczech. To był efekt decyzji sądu po zamachu na jej życie. Sprawca, który był osobą bezrobotną, został skazany tylko na dwa lata i to w zawieszeniu. Sąd uznał, że ma on "wysoce zaburzoną strukturę osobowości" i ograniczoną zdolność kontrolowania swoich działań. To przeraziło Seles, która przyznała: - Nie mogę zrozumieć, dlaczego ten człowiek nie musiał zapłacić za swoją zbrodnię. Reklama

Tenisistka domagała się też odszkodowania w wysokości 12,2 mln euro od Niemieckiego Związku Tenisowego, który był organizatorem feralnego turnieju. Roszczenie nie zostało jednak uwzględnione.

Roszczenie o odszkodowanie w wysokości 12,2 mln euro przeciwko Niemieckiemu Związkowi Tenisowemu, organizatorowi turnieju Rothenbaum, również nie zostało uwzględnione.



- To kraj, który nie ukarał w sposób adekwatny mężczyzny, który mnie zaatakował - mówiła z goryczą tenisistka.

Ostatecznie Seles karierę zakończyła w 2008 roku, ale tak naprawdę z wielkim tenisem rozstała się pięć lat wcześniej. W sumie wygrała 53 turnieje, w tym dziewięć wielkoszlemowych. Jest uznawana za jedną z najlepszych tenisistek wszech czasów. Liderką światowego rankingu była przez 178 tygodni. Seles jest najmłodszą w historii triumfatorką Rolanda Garrosa. Miała wówczas 16 lat i sześć miesięcy. Jest żoną Toma Golisano, miliardera i właściciela Buffalo Sabres. Seles jest młodsza od niego o 32 lata.



Parche zmarł w sierpniu 2022 roku w wieku 68 lat w domu opieki w Nordhausen w Turyngii. Spędził tam ostatnie 14 lat swojego życia po tym, jak przeszedł kilku udarów. Reklama

Monica Seles po ataku nożownika / DPA / AFP

Guenter Parche. To on zaatakował nożem Monikę Seles / ROLF RICK/DPA / AFP

Monica Seles (w środku) obecnie / Matthew Stockman/Getty Images / AFP