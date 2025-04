Popłoch w klubie polskiego milionera. To się nie uda. Plan zaczyna się sypać

Kiedy 18 kwietnia Sławomir Peszko tracił trenerską posadę w Wieczystej Kraków, drużyna plasowała się na drugim miejscu w tabeli. To lokata gwarantująca bezpośredni awans do I ligi. Wystarczyła jednak sensacyjna porażka z walczącą o uniknięcie degradacji Skrą Częstochowa (0:1), by zespół osunął się na trzecią pozycję.