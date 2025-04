W ostatnim czasie zarówno piłkarz jak i jego żona starają się wygospodarować możliwie jak najwięcej czasu do spędzenia go z dziećmi. Gdy "Lewy" biegał w ostatnich tygdniach po boiskach, jego żona pojechała z córkami na wakacje do Dubaju i czekała, aż mąż będzie mógł do nich dołączyć.