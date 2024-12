Karta walk jest do tego stopnia spektakularna, że nawet pierwsza walka w każdym innym miejscu na świecie pretendowałaby do miana pojedynku wieczoru. W szranki stanie chiński kolos Zhang Zhilei, który dopiero co zmierzył się z Deontayem Wilderem, a jego rywalem będzie Agit Kabayel. Zwycięzca zdobędzie pas WBC Interim wagi ciężkiej.