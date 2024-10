Sceny po walce o mistrzostwo świata. Zaskakujący gość w ringu, kibice zniesmaczeni

Od starcia Anthony’ego Joshuy z Danielem Dubois nie minął nawet miesiąc, a miłośnicy boksu w pierwszej połowie października mieli kolejne powody do radości. W sobotni wieczór o niekwestionowane mistrzostwo świata zmierzyli się Artur Beterbijew oraz Dmitrij Biwoł. Licznie zgromadzona publiczność tym razem nie była świadkiem nokautu. Za to po ostatnim gongu doszło do szokujących scen. W ringu pojawił się Ramzan Kadyrow co wywołało zniesmaczenie u wielu obserwatorów.