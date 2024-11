Zgłosił się do walki z Dubois, to nie Joshua. "Czuję, że może się wydarzyć"

Dubois być może zawalczy z Josephem Parkerem. Ten drugi zaproponował swoją kandydaturę w rozmowie z talkSPORT. - Bardzo otwarcie mówiłem o chęci walki z Danielem. Jestem świeży, głodny i gotowy do walki. Czekam od marca na wielką walkę, róbmy to już teraz. Mam wrażenie, że pytali (współpracownicy Dubois - red.) różnych przeciwników, aby znaleźć tego, który im pasuje, więc jest kilka przeszkód do pokonania. Ale czuję, że to może się wydarzyć i chcę, żeby się wydarzyło. Mam nadzieję, że wszyscy zjednoczą się i to umożliwią - powiedział.

Możliwa walka Daniel Dubois - Joseph Parker. Frank Warren nie wyklucza

- Większość jego potencjalnych walk mi się podoba i to jest jedna z nich. Nie damy się poganiać, zastanowimy się, gdzie jesteśmy i co wziąć pod uwagę, a następnie podejmiemy przemyślaną decyzję. To musi to być coś, co pasuje do każdego zaangażowanego, a co ważniejsze, coś co pasuje Danielowi, ponieważ jest mistrzem - podkreślił 74-latek.