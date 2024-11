Władimir Kliczko blisko sensacyjnej walki. Wypłynął hit

Bracia Kliczkowie od początku mieli jasne priorytety. Zresztą nie mogło być inaczej, wszak już w tym czasie Witalij pełnił ważny urząd , na którym trwa do dziś, a mianowicie piastuje posadę mera Kijowa . Więzi między nimi były szczególne, więc zgodnie z przewidywaniami młodszy Władimir cały czas trwa przy Witaliju. Zawsze potrafił pięknie się wysławiać, a znajomość języków obcych pozwala mu odgrywa istotną rolę na arenie międzynarodowej, w charakterze nieformalnego dyplomaty . I reaguje ostro, gdy ocenia, że na cały świat rozchodzi się krzywdząca informacja, z którą fundamentalnie się nie zgadza. Tak zrobił kilka dni temu, gdy publicznie zaapelował do dziennikarza Joe Rogana , otwarcie popierającego Donalda Trumpa , by nie powtarzał rosyjskiej propagandy i nie grał na nutę zbrodniarza Putina .

Associated Press / © 2024 Associated Press

Rewanż Usyk-Fury zaplanowany na 21 grudnia. WIDEO / Associated Press / © 2024 Associated Press

Chodzi o galę, która odbędzie się 22 lutego w Rijadzie, a w stawce walki wieczoru znajdzie się pas mistrza świata federacji IBF w wadze ciężkiej. Jego posiadaczem, bez walki, stał się Daniel Dubois (22-2, 21 KO). Ten sam Dubois, który nie dalej, jak w sierpniu zeszłego roku przegrał we Wrocławiu z Ołeksandrem Usykiem. Wtedy na szali był między innymi właśnie tytuł IBF. Czy ktoś coś z tego rozumie? Ot, cały bokserski biznes. Brytyjczyk znów wywalczył sobie status oficjalnego challengera do pasa, a że Usyk wybrał rewanż z Tysonem Furym (dziwne, prawda? haha...), to odebrano Ukraińcowi pas i przekazano Duboisowi.

W każdym razie, według relacji Brytyjczyków, sprawa walki Kliczko-Dubios zaczynała się zarysowywać. Władimir podobno już przystąpił do rozmów odnośnie swojego potencjalnego powrotu, po blisko ośmiu latach, od razu do walki o tytuł mistrza świata, ale... Wabikiem dla Kliczki, który wydaje się, że ostatnią rzeczą, jakiej mógłby pożądać, są pieniądze, była perspektywa przejścia do historii. Gdyby pokonał odrodzonego jak feniks z popiołu "DDD", co byłoby szalonym wyzwaniem, pobiłby niesamowity rekord legendarnego George'a Foremana. Amerykanin od 1994 roku szczyci się mianem najstarszego czempiona, który sięgnął po tytuł mistrza świata w wadze ciężkiej. Miał wówczas 45 lat.