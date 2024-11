Już niespełna miesiąc pozostał do walki, która po raz drugi elektryzuje cały pięściarski świat. 21 grudnia Rijad w Arabii Saudyjskiej znów zatrzęsie się w posadach, bo do ringu wejdzie dwóch herosów wagi ciężkiej: Aleksander Usyk i Tyson Fury . Można tylko ubolewać, że nie będzie to już bój o pełnoprawne i bezdyskusyjne mistrzostwo globu, jak to było za pierwszym razem.

Usyk - Fury. Wieloletni redaktor naczelny przewiduje koniec kariery

Niestety tym razem górę wzięła polityka federacji , a konkretnie IBF, która pomimo klauzuli rewanżowej chciała zobligować Usyka do obowiązkowej obrony swojego pasa. Gdy Ukrainiec odmówił, został pozbawiony tego tytułu . W tej sytuacji bitwa Ukraińca z "Królem Cyganów" będzie miała w stawce trzy prestiżowe trofea WBC, WBA i WBO. Reklama

Usyk i Fury już zostali na nowo zaprzęgnięci do wielkiej machiny promocyjnej , mimo że taka walka to w gruncie rzeczy samograj. Obaj pięściarze robią wszystko, by przygotować optymalną formę. Ukrainiec po raz kolejny postanowił skorzystać z usług m.in. Mariusza Wacha , pięściarza potężnie zbudowanego, który swoją posturą mocno przydaje się przed starciem z takim wielkoludem, jak Fury. Psychologiczną przewagę ma niepokonany czempion, ale Brytyjczyka nigdy nie można skreślać. Nawet będąc, wydawałoby się, na skraju nokautu, w nieprawdopodobny sposób potrafi się odrodzić w ringu.

Usyk praktycznie przeszedł już tę grę zwaną boksem zawodowym. Był mistrzem olimpijskim, na zawodowstwie został mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej, a 18 maja 2024 roku zapisał się na kartach historii. Jeśli wygra w rewanżu z Furym, dokona już ostatecznego przystemplowania swojej wielkości. Kilka tygodni temu perspektywę przed swoim zawodnikiem zarysowywał Egis Klimas, czyli menedżer Ukraińca. Stwierdził on, że po ponownym pokonaniu "Króla Cyganów" , jedyną atrakcyjną potyczką będzie co najwyżej drugie starcie z Danielem Duboisem. Tym, który został nagrodzony pasem odebranym Ukraińcowi, a już raz z nim przegrał - w dodatku we Wrocławiu. Reklama

- Nie będzie już dla niego w tej kategorii wagowej żadnych interesujących rywali poza Danielem Duboisem. To byłby idealny rewanż i walka o bezdyskusyjne mistrzostwo - powiedział Klimas dla Boxing King Media.

"Sportowy etap w życiu Aleksandra Usyka dobiega końca"

Tymczasem z Ukrainy popłynęła zaskakująca wiadomość. A wypowiedział ją Ihor Vitko, założyciel i wieloletni redaktor naczelny magazynu "Ring", którym kierował przez dwanaście lat. Ów ekspert udzielił wywiadu portalowi champion.com.ua, w którym odniósł się do pytania, czy Usyka stać pobić rekord braci Kliczków, którzy w starszym wieku dzierżyli pasy, a tym samym stać się najstarszym czempionem w dziejach Ukrainy.

- Wydaje mi się, że tak się nie stanie. Najambitniejsze cele zostały osiągnięte niezależnie od tego, jak zakończy się druga walka z Furym. Jest życie poza sportem i sportowy etap w życiu Aleksandra dobiega końca - zaczął Vitko. Później przekonywał, dlaczego jego zdaniem Tyson będzie trudniejszym wyzwaniem dla rodaka w rewanżu, by wreszcie podzielić się swoim jasnym stanowiskiem ws. końca kariery 37-letniego magika boksu z Symferopola.

- W przypadku zwycięstwa Aleksandra jestem niemal pewien, że zawiesi swoje rękawice na gwoździu. Chociaż na pewno nie odmówiłbym obejrzenia drugiej walki z Duboisem - powiedział Vitko.

