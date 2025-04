Mistrz kraju zdecydował, znienacka ogłosił koniec. Wszystko przez jego żonę

Dereck Chisora ogłosił zakończenie kariery

Dereck Chisora szczerze o końcu kariery. Żona postawiła warunek

Okazało się, że do decyzji zmusiła go jego żona. Postawiła ostateczny warunek, z którym trudno było dyskutować. "Nie rozumiesz, to nie zależy nawet ode mnie, to zależy od mojej żony. To jest to. Powiedziała: jeśli po tym wszystkim będziesz miał jeszcze jedną walkę, zostawię cię. Więc ja na to: okej, w porządku. Powiedziała: Jedna walka i koniec" - mówił. "To ostatni taniec. Po nim nie będzie żadnego. To już koniec. Kiedy zejdę z ringu, to będzie już koniec. Zupełny" - wyjaśnił Chisora.