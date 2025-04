Najpierw do akcji w Foz do Iguacu podczas turnieju, organizowanego przez federację World Boxing, wkroczył Damian Durkacz, lider męskiej reprezentacji , ale nie miał najłatwiejszego zadania. Po pierwsze, jako jedyny z Polaków zaczynał zmagania od 1/8 finału, a to oznaczało, że ewentualne zwycięstwo nad Uzbekiem Ikboljonem Choldarowem , wicemistrzem świata z 2017 roku, od razu nie zapewni mu medalu.

Pięć zwycięstw w sześciu walkach. "Biało-czerwoni" błyszczą w Brazylii

Niestety Durkacz nie sprostał wyzwaniu i w pojedynku w kategorii 70 kg został pokonany przez przeciwnika z Azji Środkowej. To nie był najlepszy występ naszego olimpijczyka, co potwierdziły także karty punktowe arbitrów. Ostatecznie Durkacz przegrał 0:5 (28:29, 28:29, 27:30, 27:30, 27:30) i już na "dzień dobry" zakończył swoje zmagania w Ameryce Południowej.

W bardziej uprzywilejowanej sytuacji byli wszyscy pozostali Polacy, z żeńskiej i męskiej kadry, którzy do turnieju wchodzą minimum od ćwierćfinałów. A to sprawia, że już jedno zwycięstwo wystarcza do tego, by cieszyć się co najmniej z brązowego medalu tej prestiżowej imprezy.