To już pewne, zapadła decyzja w sprawie braku występu Polaków z Julią Szeremetą na czele na mistrzostwach świata w Belgradzie. Wicemistrzyni olimpijska nie weźmie udziału w zawodach, co nie jest dla niej zaskoczeniem, ale może powodować ukłucie żalu i bólu. Sama zawodniczka oficjalnie potwierdza, że do Serbii nie pojedzie i przyznaje, że to dla niej cios. Wyjaśnia, że pojawiła się za to okazja do stoczenia innej walki.