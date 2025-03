Szeremeta wraca do akcji. I już pierwsze obawy, trener mówi prosto z mostu

Ostatnie dni przyniosły Julii Szeremecie mnóstwo radości . Nie chodzi tu o dobrą postawę Polki w ringu, a o wieści, które nadeszły z Grecji. To właśnie w tym kraju oficjalnie potwierdzono, że boks nie wypadnie z programu igrzysk olimpijskich. Srebrna medalistka z Paryża dostanie więc na pewno kolejną okazję, by w Los Angeles osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż w stolicy Francji.

Julia Szeremeta już w drodze do Brazylii. Inny klimat może jej dać w kość

Na dobry wynik liczy choćby trener Tomasz Dylak. Szkoleniowiec uważnie musi się jednak przyglądać swojej podopiecznej, o czym powiedział na łamach Polskiej Agencji Prasowej. Jest on nauczony doświadczeniem z przeszłości. "Dojdzie do tego zmiana czasu i klimat. Boję się trochę o Julkę (Szeremetę), bo wiem, że ona nie za bardzo lubi taki ciepły klimat. Jak była w Tajlandii, to wtedy niezbyt dobrze się czuła" - przekazał.