Z jednej strony położenie marzeń, bo któż ze sportowców nie dąży do tego, by wspiąć się na sportowy olimp. Z drugiej jednak sytuacja nie do pozazdroszczenia. Julia Szeremeta na własnej skórze przerabia ekspresowo pędzącą machinę , która zaprzęga sportowca zaraz po tym, jak zostaje masowym bohaterem.

Julia Szeremeta "znokautowała" Igę Świątek i Roberta Lewandowskiego

- Jeśli chodzi o zmęczenie Julki i wypalenie, to na pewno jest takie ryzyko. Dlatego muszę mądrze rozporządzać treningami oraz czasem medialnym. W mojej głowie wizja była taka, że do końca roku Julii będzie więcej w mediach, ale od stycznia już chciałbym, aby 90 procent było sportu, a tylko 10 procent czasu przeznaczała na inne aktywności. Dla mnie i ludzi z naszego grona najważniejsze jest to, że Jula się nie zmieniła i nadal jest tą samą osobą. Widać, że jest zmęczona, przez co może nieraz do osób obcych lub mediów jest mniej uprzejma. Jednak to nie bierze się z tego, że ona się zmieniła, po prostu jest bardzo zmęczona i przeciążona. Na co dzień, w normalnym dniu, wciąż jest naszą Julką i nie uważa się za gwiazdę. To dalej ta sama Julia Szeremeta, którą była przed igrzyskami - mówił w ostatniej rozmowie z Interią Tomasz Dylak, kadrowy szkoleniowiec naszej młodej gwiazdy.