Polscy kibice w 2024 roku mieli sporo powodów do radości, a wiele z nich związanych było z igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Choć biało-czerwonej reprezentacji nie udało się zdobyć tyle medali, ile prognozowano, nie brakowało pięknych chwil. Te związane były również z Julią Szeremetą . Niegdyś polski boks przynosił sporo medali olimpijskich, ale od wielu lat to się nie udawało. Złą passę przerwała dopiero 21-latka.

Szeremeta w Paryżu zaprezentowała się ze świetnej strony i kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. W dodatku wygrywała w bardzo dobrym stylu, co wpływało na coraz to większą sympatię ze strony kibiców. Jedyną zawodniczką, która znalazła sposób na reprezentantkę Polski była Lin Yu-Ting. Reprezentantka Tajwanu pokonała Szeremetę w finale i sięgnęła po złoty krążek. Srebro Polki i tak jest ogromnym sukcesem.