Imane Khelif nie wytrzymała. Padło poważne ostrzeżenie. Poszło o płeć

Najważniejsze jest teraz to, że moje sumienie jest czyste, a mój kraj wie, kim jestem. Teraz zyskałam nową pewność siebie i odnowiłam poczucie własnej woli, mając wiele aspiracji na przyszłość. Niewątpliwie pojawi się więcej wymierzonych we mnie kampanii, ale istnieje coś takiego jak prawo, więc każdy, kto się ich podejmie, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej

~ powiedziała Imane Khelif, cytowana przez "The National" - anglojęzyczny portal, mający swoją siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich