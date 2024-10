Julia Szeremeta już wie, jak smakuje złoty medal olimpijski

Co do zasady 21-latka, która wespół z trenerem Tomaszem Dylakiem stała się jedną z największych gwiazd polskiej reprezentacji, wdrapała się na drugi stopień podium. Wszyscy jednak rozkoszowali się tym sukcesem, wszak polski boks czekał na podium najważniejszej imprezy sportowej świata od 1992 roku, gdy w Barcelonie Wojciech Bartnik wywalczył brązowy krążek .

Jednym z największych gigantów, który zdaniem wielu kibiców zasługuje nawet na miano najwybitniejszego pięściarza w historii polskiego boksu olimpijskiego, był Jerzy Kulej . Dwukrotny mistrz olimpijski z 1964 i 1968 roku, zmarły w 2012 roku, znów jest na ustach wszystkich, a to za sprawą sfabularyzowanego filmu "Kulej. Dwie strony medalu" w reżyserii Xawerego Żuławskiego, który właśnie wchodzi do kin.

- To wyjątkowy moment, który stanowi doskonałą promocję boksu olimpijskiego w naszym kraju . Tego rodzaju wydarzenia przyczyniają się do popularyzacji boksu, a także inspirują młodych sportowców do podążania śladami wielkich mistrzów - relacjonuje wydarzenie oficjalny profil Polskiego Związku Bokserskiego, który chlubi się swoją nową gwiazdą.

- Chodziło o ten trudniejszy do zdobycia, czyli meksykański, z 1968 roku. Co by nie mówić, Szeremeta podtrzymała honor polskiej reprezentacji pięściarskiej. Tak że bardzo jej się to należało - rozpoczął rozmowę syn Jerzego Kuleja, dodając że na pomysł wpadła firma dystrybucyjna, a koncepcja bardzo mu się spodobała.